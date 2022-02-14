الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيلة الشيوخ: تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات أهم محاور تحقيق حلم مصر 2030

فيبي فوزي
فيبي فوزي

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، أن هناك خطط طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية،من اهم المحاور لتحيق حلم مصر 2030.

وقالت فيبي فوزي خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ان تعميق التصنيع المحلى يحقق العديد من العديد من الاهداف، اهمها زيادة الانتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة .

وأضافت أن هناك أهمية بالغة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من طفرة من الانتشار فى كافة المحافظات وهي ايضا تمثل سلاسل الامداد للتجارة ، مؤكدة أن مصر تخطو بنجاح بهذا المجال.

وطالبت فوزي وزيرة التجارة بمزيدا من التسهيلات والضمانات لمثل لهذ المشروعات والتصنيع.

وطالب النائب الدكتور  نبيل دعبس  رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ الحكومة بالعمل علي ازالة ونسف كافةو المعوقات الخاصة بالعملية التصديرية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن سياسة الحكومة لتعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات.                                                

وطالب النائب  الدولة المصرية بالقيام  بالتعاون والتنسيق مع بعض المكاتب العالمية والمرتبطة بالعالم  لتدافع عن التصنيع المحلي  وشرح كافة الامور الخاصة به والمميزات الخاصة به ومنافستة للمنتجات ذات الصلة والتفضيلية الخاصة به وعلي   الحكومة ان  تفتح الملفات الخاصة بالصناعة المصرية في الدول المختلفة وقبل ذلك كله نسف المعوقات من الداخل وضرب مثالا لذلك قائلا ان  هيئة الادوية معطلة في اجراءاتها ويكاد تكون تحارب التصدير للادوية المصرية وهناك مشاكل كثيرة لابد من الاهتمام بها منها الجودة للمتجات المصرية حتي لا تتعرض المنتجات المصرية للانتقادات وعدم التصدير                        

كما طالب النائب الاستعانة بمكاتب للمحاماة الدولية ذات الخبرة العالمية من أجل الحصول علي حقوق المصدرين المصرين في حال مخالفات المستوردين لتلك المنتجات كما حدث في مشكلة تصدير الموالح المصرية تجيب و مشكلة البرتقال  واشار الي انه تم زراعة 1000فدان موالح انتجت  300 مليون طن موالح صدرنا اكثر من ثلث تلك  الكمية  وثمن النائب جهود الحكومة المصرية في العمل علي حل المشاكل والمعوقات لدفع الصناعة المصرية وتصدير المنتجات المصرية ودفع عجلة الاقتصاد القومي.

عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مجلس الشيوخ الصادرات المصرية وزيرة التجارة الدكتورة نيفين جامع

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وائل لطفي

الفن المصرى

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