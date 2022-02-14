السواركة: سيناء شهدت معدلات تنمية غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي

قالت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود مسيرة العمل الوطني وفق رؤية علمية وتكنولوجية عصرية وحضارية وشاملة لبناء دولة حديثة تمتلك كل الأدوات ووسائل القوة والقدرة اللازمة لحماية الوطن وحدوده وقدراته ولردع أي قوة طامعة أو متآمرة.

وأضافت "السواركة"، في تصريحات صحفية لها، اليوم، ما تشهده أرض الفيروز سيناء من إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية يدخل في جوهر الاستراتيجي للدولة المصرية الحديثة، لتنفيذ مشروعات حياة كريمة وإقامة الطرق والمحاور وتزويدها بكافة المرافق والخدمات العامة وربطها مع بقية المحافظات المصرية بخمسة أنفاق عملاقة.

وأردفت، أن أرض سيناء تشهد في عهد الرئيس السيسي إقامة حياة جديدة بكل متطلباتها البشرية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والعلمية، فسيناء بمثابة بقعة غالية من أرض الوطن، وبوابة أمننا القومي في الاتجاه الشرقي وذات موقع استراتيجي مهم.

ولفتت "السواركة" إلى أن سيناء حظيت في عهد الرئيس السيسي بأهمية بالغة طوال الـ 7 سنوات، حيث شهدت معدلات تنمية غير مسبوقة بدأت منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في عام 2014، ووضعتها القيادة السياسية على رأس الأولويات بعد أن ظلت بعيدة عن خطط التنمية طوال الأنظمة والحكومات السابقة.

وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن كل ذرة من تراب مصر بصفة عامة وسيناء بصفة خاصة في يدٍ أمينة احرسها على مدار الساعة رجال من القوات المسلحة والشرطة، مستعدون للتضحية بكل غالٍ ونفيس في سبيل بلدنا.