الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في انفجار محطة كهرباء واحتراق منازل بجزيرة شندويل

انفجار محطة كهرباء
انفجار محطة كهرباء واحتراق منازل بجزيرة شندويل

تجري النيابة العامة بسوهاج، اليوم الإثنين،  تحقيقات موسعة في انفجار محطة كهرباء بجزيرة شندويل بسوهاج، واحتراق عدد من المنازل بعد امتداد النيران إليها، حيث انتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه وتحديد وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه. 

وشهدت قرية جزيرة شندويل شمال سوهاج حريقًا هائلًا إثر انفجار محطة كهرباء وانتقلت 10 سيارات إطفاء لموقع الحريق لإخماده، وترددت أنباء عن امتداد النيران لعدد من منازل الأهالي. 

وتلقى أمن سوهاج بلاغًا بالحريق، وانتقلت قيادات مديرية أمن سوهاج إلى موقع الحريق، كما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبيَّن انفجار محطة كهرباء قبيل فجر اليوم، وامتدت النيران إلى عدد من منازل الأهالي وتم إخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي المنازل.

 كما تسبب الحريق في انقطاع الكهرباء عن منازل مركز جزيرة شندويل، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.

النيابة العامة سوهاج انفجار محطة كهرباء جزيرة شندويل الحريق الأدلة الجنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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