الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تعد ورقة تعريفية عن مبادئ الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نشرت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» فى إنفوجراف أهم مبادئ الإعلان العالمى بشأن التنوع الثقافي الذي أصدرته الأمم المتحدة، من بينها تراث مشترك للإنسانية وعامل محرك للتنمية ومن مصادر الإبداع وحقوق الإنسان هي ضمان للتنوع الثقافى والسياسات الثقافية تحفز على الإبداع.

فيما رصدت  الصفحة أهداف مبادرة حياة كريمة، جاء فيه أنه يعمل عليه مثلث التنمية، وهى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن المشروع يخاطب 58 مليون مصرى، ويستهدف كل القرى خلال 3 سنوات ويقدم خدمات النية التحتية والصحة والتعليم.

كما رصدت أهم الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، تضمنت كبار السن وذوى الهمم والنساء المعيلات والمطلقات والأيتام والأطفال.

 

«الشيوخ» يستجيب لنائب «التنسيقية» ويمنح «إجازة أبوة»

وفي سياق منفصل، استجاب مجلس الشيوخ لطلب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بمنح "إجازة أبوة" يوم واحد فقط للعامل الذي يرزق بطفل، بموجب التاريخ المدون بشهادة ميلاد الطفل.

كان النائب محمد فريد عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طالب بإعادة المداولة على المادة 50، واقترح النص على إجازة أبوة 7 أيام متصلة أو متقطعة خلال الستة أشهر الأولى لميلاد الطفل، على أن يستحق العامل هذه الإجازة 3 مرات خلال مدة خدمته.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مبادئ الإعلان العالمى التنوع الثقافي الامم المتحدة حقوق الانسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

تفاصيل بلاغ يتهم إيزيس سيد القمنى بازدراء الدين الإسلامى

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس الإثنين.. الصغرى بالقاهرة 10

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟

«مكتب عضو الكنيست» يثير أزمة.. تبعات اقتحام «بن غفير» لحي الشيخ جراح

بعد زيارة جانتس: صفقة ضخمة للمغرب مع شركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية"