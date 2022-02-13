«التنسيقية» تعد ورقة تعريفية عن مبادئ الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» فى إنفوجراف أهم مبادئ الإعلان العالمى بشأن التنوع الثقافي الذي أصدرته الأمم المتحدة، من بينها تراث مشترك للإنسانية وعامل محرك للتنمية ومن مصادر الإبداع وحقوق الإنسان هي ضمان للتنوع الثقافى والسياسات الثقافية تحفز على الإبداع.

فيما رصدت الصفحة أهداف مبادرة حياة كريمة، جاء فيه أنه يعمل عليه مثلث التنمية، وهى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن المشروع يخاطب 58 مليون مصرى، ويستهدف كل القرى خلال 3 سنوات ويقدم خدمات النية التحتية والصحة والتعليم.

كما رصدت أهم الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، تضمنت كبار السن وذوى الهمم والنساء المعيلات والمطلقات والأيتام والأطفال.

«الشيوخ» يستجيب لنائب «التنسيقية» ويمنح «إجازة أبوة»

وفي سياق منفصل، استجاب مجلس الشيوخ لطلب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بمنح "إجازة أبوة" يوم واحد فقط للعامل الذي يرزق بطفل، بموجب التاريخ المدون بشهادة ميلاد الطفل.

كان النائب محمد فريد عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طالب بإعادة المداولة على المادة 50، واقترح النص على إجازة أبوة 7 أيام متصلة أو متقطعة خلال الستة أشهر الأولى لميلاد الطفل، على أن يستحق العامل هذه الإجازة 3 مرات خلال مدة خدمته.