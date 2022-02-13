بزعم تسفيرهم للعمل.. تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين

جدد قاضى المعارضات المختص، اليوم الأحد، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، والنصب عليهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لبعض الدول الأجنبية للعمل بها والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بزعم تسفيرهما بإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها- على خلاف الحقيقة- وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولى منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه.