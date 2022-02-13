الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بدلة رقص هند صبري في البحث عن علا تثير الجدل و«الباجوري» يرد

دينا و هند صبري
دينا و هند صبري

أثارت بدلة الرقص للدكتورة «علا عبد الصبور» الجدل على منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية مما جعل المخرج هادى البارودى يرد على هذا الأمر.

بدأت القصة عندما تم تداول فيديو لكل من الفنانة هند صبري والراقصة دينا وهن يرقصن ببدل رقص فى أحد المشاهد فى مسلسل البحث عن علا الذي يعرض الآن على منصة النتلفيكس.

تعرضت هند صبري لهجوم كبير، حيث قالت رحمة محمود أحد المعلقين : «أكتر مشهد ضايقنى والله كانت رقصت بهدومها وخلاص مالوش لازمه المشهد كله اصلا».

دينا و هند صبري

وقالت نرمين شوقى :«الناس مصدومة كأنهم شافوا عبلة كامل ببدلة رقص يا جماعة دي هند صبري وبالنسبة لها لقطة مكررة وعادية».

بينما قالت شيرين ذكى: «المسلسل جميل ومن زمان التلفزيون بيعرض صور الرقص والبدل والراقصات ما كان عندنا سامية جمال وفيفى عبده وغيرها».

ودافع المخرج هادي الباجوري عن الفنانة هند صبري، بعد تعرضها لانتقادات بسبب ظهورها ببدلة رقص في أحد مشاهد مسلسل "البحث عن علا".

وقال هادي الباجوري خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر: "ما المشكلة في بدلة الرقص؟ الناس تسمح لبناتها وزوجاتها بلبس مايوهات على البحر، ونحن نعاني من انفصام شخصية."

دينا و هند صبري

وأضاف: “بدلة الرقص كان معظمها متغطي، ومستخدمة في سياق الدراما في موضوع مهم، وأنصح من يغضبه الأمر بعدم مشاهدة أعمالي.”

وتابع: "المسلسل أخذ مجهود كبير و3 سنوات من حياة هند صبري، وأكثر من سنة من حياتي، ولا يمكن تجاهل كل هذا المجهود والتركيز في تفصيلة صغيرة."

يذكر أن هند صبري فاجأت جمهورها بظهورها ببدلة رقص في أحدث أعمالها مسلسل "البحث عن علا"، ولم تكن المفاجأة ارتداء هند بدلة رقص فقط، بل لأن شخصية "علا عبد الصبور" كانت جديدة وطريفة بشكل لم يتوقعه الجمهور المتابع لأعمال هند التي اتسمت بالجدية في الفترة الأخيرة.

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