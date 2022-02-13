الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء زراعة النخيل أمام حديقة الأزهر واستمرار رفع كفاءة الهضبة الوسطى

نظافة القاهرة ترفع
نظافة القاهرة ترفع كفاءة الهضبة الوسطى وصلا سالم

واصلت هيئة نظافة القاهرة من أعمالها الخاصة برفع كفاءة طريق صلاح سالم، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

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وأعلنت هيئة نظافة القاهرة قيام فريق العمل بالمركزية للتجميل بزراعه النخل امام حديقة الازهر والمنحني بطريق صلاح سالم بطول الطريق بمعرفة المركزية للتجميل بقيادة المهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية للتجميل ومديري المنطقة الجنوبية وعمال التجميل.

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ومن جهته ووجه اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بالاهتمام بالزراعة الموجودة بطول ط

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ريق صلاح سالم مع المتابعة المستمرة ومواعيد الري لكافة الزراعات والأشجار الموجودة .

وواصلت نظافة وتجميل القاهرة من أعمال رفع كفاءة الهضبة الوسطى وقام قسم الحدادة بالهيئة بقيادة المهندس أسعد مدير عام الورش الإنتاجية بتصنيع وتركيب أسوار للجزيرة الوسطى أمام جامعه عين شمس بالعباسية.

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كان عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أمس، اجتماعاً لمتابعة عمل منظومة المتغيرات المكانية بالعاصمة شارك فيه د. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورئيس لجنة المتغيرات المكانية والمهندس صلاح مرزوق رئيس وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة .

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واستعرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع تقرير إدارة المساحة العسكرية عن شهرى ديسمبر ويناير مشددًا على التركيز في تنفيذ  الموجة ١٩ على إزالة التعديات على أراضى  الدولة بالرى والزراعة والاسراع فى زيادة نسب التنفيذ .

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وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من إجراءات إزالة وتسكين سكان المناطق العشوائية بالمنطقة الجنوبية بالمدن الجديدة المؤثثة التى أقامتها الدولة بديل العشوائيات خاصة قاطنى مناطق عزبة أبو قرن و بنى هلال والسكر والليمون  .

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جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات التى تقوم بها الدولة لتطوير منطقة مصر القديمة والمناطق المحيطة بمشروع تلال الفسطاط بحضور م. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، ورئيس حى مصر القديمة وعدد من التنفيذين بالمحافظة .

الهضبة الوسطى تطوير شارع صلاح سالم حديقة الأزهر هيئة نظافة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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وائل لطفي

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