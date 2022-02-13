إزالة 5 حالات تعد على 20 فدانا بمحمية بحيرة قارون في الفيوم

صرّح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وضمن أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، تم تنفيذ حملة برئاسة جمال العوامى نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، وأشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق وبالتعاون مع قوات الشرطة.

وأضاف رئيس مجلس المدينة أن الحملة أزالت 5 حالات تعدِ عبارة عن أحواض استزراع سمكي بمحمية بحيرة قارون، بنطاق قرية منشأة طنطاوي بإجمالي مساحة 20 فداناً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.