الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 5 حالات تعد على 20 فدانا بمحمية بحيرة قارون في الفيوم

ضمن أعمال الموجة
ضمن أعمال الموجة (19) إزالة (5)حالات تعدِ على محمية بحيرة قا

صرّح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وضمن أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، تم  تنفيذ حملة برئاسة جمال العوامى نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، وأشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق وبالتعاون مع قوات الشرطة.

FB_IMG_1644737597846

وأضاف رئيس مجلس المدينة أن الحملة أزالت 5 حالات تعدِ عبارة عن أحواض استزراع سمكي بمحمية بحيرة قارون، بنطاق قرية منشأة طنطاوي بإجمالي مساحة 20 فداناً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

FB_IMG_1644737587562
الموجه 19 التعديات على الأراضي إزالة إزالة حالات تعد الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى 2022.. خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

صور

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من الحرب.. إسرائيل تبدأ عملية إجلاء أسر بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟