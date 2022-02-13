الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان» تكشف الأسباب وراء تخطيط روسيا لدخول أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والأهداف التي تسعى إليها موسكو من وراء التدخل في كييف.

قالت الصحيفة البريطانية، إن روسيا حشدت نصف قواتها على الحدود مع أوكرانيا استعدادا للغزو ربما نفيها ذلك، مشيرة إلى أن بوتين يُريد إعادة بناء دائرة النفوذ الروسي في شرقي أوروبا، ويأمل بوتن في أن يُظهر للغرب وللروس أيضًا، وأن موسكو لا تزال قوة عظمى.

وحول اختيار أوكرانيا تحديدا للغزو من قبل روسيـا، قالت "الجارديان"، إن بوتين لم ينس أبدًا أن أوكرانيا كانت جزءًا من روسيا التاريخية، فضلاً عن ان أوكرانيا مهمة استراتيجيا لروسيا لعدة أسباب منها كونها تسيطر على الجناح الجنوبي الغربي لروسيا، وبالتالي ستندمج أكثر فأكثر مع الغرب، لاسيما وأن روسيا، ترفض التقارب الأوكراني للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن أوكرانيا دولة ديموقراطية، وهو الأمر الذي تفتقده روسيا وبالتالي يثير الأمر مخاوف في روسيا من أن يحذو الشعب الروسي حذو أوكرانيا والاطاحة ببوتين. 

ولفت إلى أن روسيا قد أثارت الأزمة الأن مع أوكرانيا؛ لأن الرئيس الروسي يريد بوتن انتصارًا كبيرا لتعزيز وضعه الداخلي، فضلا عن بوتين يشعر أن الغرب أصبح أضعف، وخاصة بعد تعرض حلف "الناتو"  للإذل العام الماضي في أفغانستان.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن بُوتين يريد ترسيخ القوة الأمنية لرو سيا إعادة تصميم "البنية الأمنية" في أوروبا، كما يُريد تعهدًا من الغرب بعدم قبول أوكرانيا (أو جورجيا ومولدوفا) أعضاءً في حلف "الناتو" إلى الأبد.

 ويريد أن ينسحب الحلف من البلدان يسميها بـ "المواجهة" مثل بولندا ورومانيا وبلغاريا، ويُريد من كييف قبول وضع الحكم الذاتي لمنطقة دونباس، والتخلي عن مطالبتها بشبه جزيرة القرم.

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