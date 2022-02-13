ألمانيا: دريسدن تحيى ذكرى تعرضها للدمار قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية

يجري تنظيم العديد من الفعاليات في مدينة دريسدن الألمانية اليوم الأحد لإحياء ذكرى تعرض المدينة للدمار قبل 77 عاما خلال الحرب العالمية الثانية.



وبعد توقف في عام 2021 بسبب فيروس كورونا، سيستأنف هذا العام إحياء الذكرى بحضور شخصي، وسيظهر ذلك بشكل جلي عبر تشكيل السلسلة البشرية التقليدية والتي ترمز إلى السلام والمصالحة.



ولا تريد مدينة دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا الألمانية، أن إحياء ذكرى المناسبة فحسب ، بل إنها تدافع عن نفسها أيضا ضد استيلاء المتطرفين اليمينيين على الذكرى.



وستقرع أجراس جميع الكنائس في وسط المدينة كالمعتاد في ذكرى لحظة الهجوم الأول.



وتم الإعلان عن العديد من الاحتجاجات، وتستعد الشرطة لعملية واسعة النطاق.



وتتوقع الشرطة أن عدة مئات سيشاركون في مسيرة للتيار اليميني.



وسيجري دعم ضباط دريسدن بمجموعة من شرطة مكافحة الشغب من الولايات الاتحادية الأخرى وكذلك من قبل الشرطة الاتحادية.



وتعرضت دريسدن لأضرار جسيمة بفعل القنابل البريطانية والأمريكية في 13فبراير 1945وفي الأيام التي تلت ذلك، ما أسفر عن مقتل نحو 25 ألف شخص. ويحاول النازيون الجدد على نحو متكرر إساءة استغلال يوم الذكرى.

و علي صعيد آخر ، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 12 مليونا و219501 بعد تسجيل 209789 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 119877 بعد تسجيل 198 وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.