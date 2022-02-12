النيابة تطلب تحريات المباحث في وقائع التحرش بالفتيات في السلام

قررت نيابة السلام الجزئية، اليوم السبت، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهما بالتحرش بالفتيات والسيدات مستقلين دراجة بخارية بمدينة السلام.

وطالبت النيابة باستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة.

وتبين من التحقيقات تحرش المتهمين «رامى.ك» و«عبدالله.ع» بالفتيات والسيدات أثناء استقلالهما دراجة نارية بمدينة السلام.

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق بالسلام بارتكاب وقائع التحرش بالفتيات والسيدات مستقلين دراجة بخارية.

البداية بتلقي قسم شرطة السلام عدة بلاغات بقيام شخصين بالتحرش بالفتيات والسيدات مستقلين دراجة بخارية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تم تحديد المتهمين وضبطهما واقتيادهما لقسم الشرطة.

وأقر المتهمان بارتكاب وقائع التحرش بالفتيات والسيدات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.