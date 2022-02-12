المهدي يعلن برنامج قائمة «من أجل المهندس» استعدادًا لانتخابات فرعية القاهرة

أعلن المهندس خالد صلاح المهدي، المرشح على منصب نقيب المهندسين بالقاهرة، اليوم السبت، عن البرنامج الانتخابي لقائمته في انتخابات النقابة الفرعية بالقاهرة، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 25 فبراير المقبل، مُعلنًا عن عقد مؤتمر انتخابي خلال الأسبوع الجاري لعرض برنامجه.

وشمل برنامج المهدي، تقديم الخدمات النقابية إلكترونيا عبر المقرات الفرعية والأندية في إطار التوجه للتحول الرقمي (الرقمنة) والربط الإلكتروني بين المهندسين ونقابتهم، والتواصل مع أماكن التجمعات الهندسية لتيسير تقديم الخدمات النقابية، وتوفير المكتبة الإلكترونية لتيسير الحصول على المراجع والدوريات الهندسية المتخصصة.

كما يشمل البرنامج، التنسيق مع النقابة العامة للتصدي بحسم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي الصفة، والعمل على وضع خطة شاملة لتنمية الموارد من تحصيل الدمغة الهندسية في ضوء القانون الحالي للنقابة والتعديلات المرتقبة بهدف تعظيم موارد النقابة لتقديم خدمات أفضل للمهندسين ودعم ملف المعاشات والرعاية الصحية، وتوفير الحماية والدعم القانوني للمهندسين فيما يتعلق بشؤون المهنة.

مشروع إسكان

كما شمل البرنامج الانتخابي إقامة مشروع إسكان لشباب المهندسين بإحدى المجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة، وتوفير القرض الحسن لشباب المهندسين لتنفيذ المشروعات الإنتاجية الصغيرة بدراسات جدوى مميزة.

وتوفير خدمات الشهر العقاري والسجل المدني، وإقامة معارض للسلع المعمرة والأثاث بالتقسيط للمهندسين وأسرهم، والتنسيق مع النقابة العامة لتفعيل لجنة الجبانات وفقاً للمادة 41 من قانون النقابة، والتوسع في تعاقدات والتخفيضات للمواد الإستهلاكية والمكتبات والمطاعم، وتنظيم أنشطة إجتماعية متطورة لتكريم المتفوقين من المهندسين وأسرهم، توفير أنشطة ترفيهية منتظمة من الحفلات والرحلات والمصايف لاستيعاب احتياجات المهندسين، وتنظيم رحلات الحج والعمرة وزيارات الأماكن المقدسة، والتنسيق مع النقابة العامة لتيسير إجراءات الحصول على معاش النقابة وتحديث البيانات.

الأندية والمقرات الفرعية

كما تضمن البرنامج الانتخابي، الانتهاء من تطوير نادي أبو الفدا بالكامل والعمل على تقديم الخدمات بشكل يليق بالمهندسين وأسرهم، والانتهاء من المرحلة الثالثة لنادي القاهرة الجديدة وتشكيل إدارة تنفيذية محترفة للنشاط الرياضي والاجتماعي، إعادة تفعيل مقر حلوان وتجهيزه لتقديم الخدمات النقابية وخدمات مزاولة المهنة، وتطوير مقر وسط القاهرة بشارع عماد الدين لتقديم كافة الخدمات النقابية للمهندسين.



وأشار المهندس خالد صلاح المهدي، المرشح ضمن قائمة "نقابيون من أجل خدمة المهندس"، إلى أن برنامج قائمته في القاهرة يشمل ملف التدريب والتوظيف، وذلك من خلال تطوير مركز التدريب بمقر النقابة بمدينة نصر وإعداد برنامج منتظم للدورات التدريبية المتخصصة، واستكمال مركز تدريب متطور بمقر النقابة بشارع عماد الدين لتقديم الخدمات التدريبية للمهندسين، وعمل برتوكولات تدريب مع الجامعات والأكاديميات و المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتيسير الحصول على الدراسات العليا والدورات المهنية المتخصصة للمهندسين وأسرهم، وإقامة منتدى للتوظيف بالتنسيق مع الجامعات الكبرى والشركات المتخصصة تيسيرا ًعلى المهندسين حديثي التخرج، وعمل برتوكولات مع الشركات الكبرى بالقاهرة لتوفير فرص توظيف لشباب المهندسين.

وأعلن المهدي عن تشكيل قائمته الانتخابية، كالتالي: المهندس نادر شمس، والمهندس محمد شعبان سليم والمهندس محمود الدليل، على مقاعد كهرباء، بجانب المهندسة سهام مكرم على مقعد عمارة والدكتور جلال طه، والمهندس يحيى سليم على مقعدي مدني، والمهندس طارق عبد السلام على مقعد ميكانيكا.