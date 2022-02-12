السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

10 أرقام جديدة لـ«الأهلى» بعد البرونزية الثالثة فى كأس العالم للأندية

جريدة الدستور

في مباراة تاريخية وبعد سيمفونية أكثر من رائعة توج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في البطولة، بعد فوزه على شقيقه الهلال السعودي برباعية نظيفة، في مباراة تحديد المركز الثالث، التي أقيمت عصر اليوم السبت على استاد آل نهيان في أبوظبي بالإمارات.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم «هدفين» في الدقيقتين 8 و17، وأضاف أحمد عبدالقادر وعمرو السولية الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 40 و64, وشهد الشوط الثاني هدفًا جميلًا حمل توقيع أحمد عبدالقادر لكن الحكم قام بإلغائه بداعي التسلل

 

وفيما يلي نستعرض الأرقام الجديدة التي حققها الأهلي نادي القرن في إفريقيا خلال نسخة كأس العالم للأندية التي تختتم فعالياتها اليوم في الإمارات:

 

التفاصيل

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