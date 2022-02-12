وزيرا دفاع روسيا والولايات المتحدة يبحثان القضايا الأمنية فى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو بحث مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، عبر الهاتف، القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف بحث مع نظيره الأمريكي مارك ميلي قضايا الأمن الدولي.

وجاء في بيان الوزارة: "في 11 فبراير 2022، جرت محادثة هاتفية بين رئيسي الأركان العامة الروسية اللواء فاليري غيراسيموف والأمريكي الجنرال مارك ميلي، ناقشا خلالها قضايا الساعة المتعلقة بالأمن الدولي"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأضاف البيان: "جرت محادثة هاتفية مماثلة في نوفمبر من العام الماضي، وناقش فيها الطرفان جملة من المخاوف الأمنية".

هذا، وتأتي المحادثة الهاتفية على خلفية لقاء وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره البريطاني بن والاس في موسكو اليوم، بعد يوم من استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو نظيرته البريطانية إليزابيث تراس.

هذا، ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر في محادثاتهما، حيث أكد كلا الطرفين تمسكهما بمواقفهما السابقة إزاء التصعيد حول أوكرانيا، ووصف لافروف لقاءه مع تراس بحوار "الأطرش والأخرس".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس، أن 65 طائرة أجنبية أجرت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير.

وأوردت صحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية بيانات تفيد بأن محطات الرادار الروسية رصدت 50 طائرة استطلاع و15 طائرة مسيرة بالقرب من الأجواء الروسية.

وأشارت بيانات وزارة الدفاع إلى أن المقاتلات الروسية أقلعت 3 مرات لمنع الطائرات الأجنبية من انتهاك الأجواء الروسية، وأن جميع التحليقات للطائرات الأجنبية تابعتها الرادارات الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع منع وقوع أي انتهاك للأجواء الروسية.

وكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس دعوة مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا "فورا"، وأعاد التأكيد أنه لن يرسل تحت أي ظرف قوات إلى الميدان في أوكرانيا، حتى من أجل إجلاء أمريكيين في حال حصول غزو روسي للبلاد. واعتبر بايدن أن الأمر سيكون بمثابة "حرب عالمية عندما يبدأ الأمريكيون والروس بإطلاق النار على بعضهم".