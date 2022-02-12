3 صيادين وطفل لقوا مصرعهم غرقًا بالإسكندرية

شهدت منطقة أبو قير شرق بالإسكندرية، حادث غرق مركب صيد، أسفر عن مصرع أربعة صيادين غرقًا في منطقة أبو قير، فيما عُثر على جثة أحدهم فى منطقة شلنشات المعدية، ولا يزال البحث جار عن الثلاثة الآخرين.

أسماء الصيادين وهم: أحمد علي حماد، محمد علي حماد، إسماعيل حسن علي، عبد الله خميس.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بغرق مركب صيد فى منطقة أبو قير وجارِ البحث عن الضحايا، ويواصل فريق الإنقاذ البحث عن الضحايا فور تلقى بلاغًا من الأهالى بالقرب من مكان الغرق فى جزيرة نيلسون والمنطقة المجاورة.

وكان قد ظهر أحد الجثامين بمنطقة المعدية التابعة لمحافظة البحيرة بعد مكان الغرق بحوالى 10 كم ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة آخرين، وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية لرياح شديدة وأمواج مرتفعة خلال الأيام الماضية مما تعيق حركة الصيد.