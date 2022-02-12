السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

15 فبراير بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى مرحلتها السادسة

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية والمصلحة تحرصان على التيسير على الممولين الملزمين بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والتى يتم تطبيقها على مراحل ، لافتاً إلى بدء تطبيق  المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 فبراير الجاري.

وطالب "عبد القادر"  الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة  فى مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم ( 619 ) لسنة 2021، سرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني قبل ١٥ فبراير الجارى .

وأشار "عبد القادر" إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني ، لافتًا إلى ان المصلحه ستقوم بإتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .

وأكد "عبد القادر " أن المصلحة تقوم بعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية اسبوعيًا ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك: 
https://www.facebook.com/tax.egypt
كما يمكن للمؤسسات المختلفة  التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكترونى التالى [email protected]
للتنسيق لعقد ندوات  توعية مجانية
والجدير بالذكر أن الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية  16395 يتلقى كافة الاستفسارات و والتساؤلات ويقوم بالرد عليها ، كما أن رابط قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة  
https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ

ورابط صفحة  المصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt

ورابط صفحة المصلحة على انستجرام
https://www.instagram.com/tax_egypt

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