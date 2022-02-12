النظام الغذائي الأمثل وأفضل 7 مكملات طبيعية لقصور الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة توجد في مقدمة عنقنا وتنتج هرمونًا يؤثر على كل خلية ونسيج وعضو في أجسامنا، وبالتالي فهي تلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الجسم على العمل بشكل صحيح، وأصبح اضطراب الغدة الدرقية الآن اسمًا مألوفًا وهو قريب من ارتفاع ضغط الدم والسكري، يمكن السيطرة على اضطرابات الغدة الدرقية من خلال النظام الغذائي والأدوية ، ولكن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة عنها.

ونستعرض في التقرير التالي وفقًا لموقع “hindustantimes” مشاكل الغدة الدرقية قد تزيد من خطر الإصابة بالقلق ومن أبرزها:

أفضل 7 مكملات طبيعية لعلاج قصور الغدة الدرقية وفقًا للخبراء:

اليود

يوجد اليود بشكل أساسي في المأكولات البحرية، وهو مادة مغذية معدنية تحتاجها أجسامنا لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وأجسامنا لا تصنع اليود بشكل طبيعي، ونقص اليود هو السبب الأكثر شيوعًا لتضخم الغدة الدرقية، وهو اضطراب الغدة الدرقية، و إذا كانت مستويات اليود لديك منخفضة، فقم بتجديدها بسرعة إما عن طريق التغييرات الغذائية أو مكملات اليود.

البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا "جيدة"، ويمكن لأدوية المضادات الحيوية أن تقضي على البكتيريا النافعة والسيئة التي تعيش في أمعائك مما يؤدي إلى تسرب الأمعاء، ومن المهم تجديد هذه البكتيريا الجيدة بالبروبيوتيك واستعادة صحة الأمعاء، وتظهر الأبحاث الحديثة أن البروبيوتيك يعكس تسرب القناة الهضمية من خلال دعم بروتينات الوصلة الضيقة التي تعمل كحاجز بين أمعائك ومجرى الدم.

السيلينيوم

السيلينيوم عنصر غذائي مهم موجود في الأسماك والبيض، وقد وجد الباحثون أن السيلينيوم، عند إضافته إلى العلاج التقليدي لالتهاب الغدة الدرقية لهشيموتو، يحسن المؤشرات الحيوية لحالة الغدة الدرقية، ويبدو أيضًا أن السيلينيوم يحسن الحالة المزاجية والرفاهية العامة.

فيتامين د

تم اكتشاف فيتامين د لأول مرة في عام 1913، وهو موجود بشكل طبيعي في عدد قليل جدًا من الأطعمة، نحن ننتج فيتامين د بكفاءة أكبر من التعرض لأشعة الشمس، كما أنه متوفر في شكل مكمل غذائي.

تشاستيبيري

يستخدم Chasteberry بشكل شائع لعلاج اختلالات الهرمونات الأنثوية، مثل أعراض الدورة الشهرية وأعراض انقطاع الطمث وحتى العقم في بعض الأحيان، مع القليل من الآثار الجانبية غير الشائعة مثل جفاف الفم، يعتبر التوت طريقة جيدة التحمل لموازنة الهرمونات الأنثوية، والتي بدورها قد تعالج هاشيموتو.

الجلوتاثيون

إنه أكثر مضادات الأكسدة وفرة الموجودة بشكل طبيعي في أجسامنا، ومع ذلك ، يمكن أن تحدث مستويات منخفضة من الجلوتاثيون بسبب الإجهاد أو سوء التغذية أو التعرض للسموم البيئية، ويمكن أن يزيد الإجهاد التأكسدي (الجذور الحرة التي تدمر خلاياك) من شدة قصور الغدة الدرقية، ومضادات الأكسدة مثل الجلوتاثيون تحارب هذا الإجهاد التأكسدي.

الكركمين

الكركمين هو العنصر النشط بيولوجيا في الكركم - من التوابل الشائعة، ويأتي مع مجموعة من الفوائد الصحية الخاصة به، بما في ذلك الوقاية من أمراض المناعة الذاتية مثل الجلوتاثيون، الكركمين مضاد للأكسدة، ويعتبر الكركمين أيضًا مضادًا للالتهابات وقد يكون قادرًا على محاربة مرض هاشيموتو.