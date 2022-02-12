العراق: مقتل أحد الإرهابيين فى محافظة نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل أحد الإرهابيين في جبل قره جوج بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية -في بيان- إنه استنادا إلى معلومات دقيقة لشعبة الاستخبارات قامت قوات الأمن باستطلاع سفح جبل قره جوج، وتم ملاحظة أحد الإرهابيين، وتمكنت القوات الأمنية من قتله.

وأوضحت المديرية، أن الأرهابي كان يرتدي حزامًا ناسفًا في أسفل سفح جبل قره جوج بمحافظة نينوى.

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية أعلنت، في وقت سابق، القبض على "إرهابي" في محافظة صلاح الدين ينقل الطعام والهواتف في جبل قره جوج بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

و علي صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن تسجيل تراجع ملحوظ بالإصابات خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها “سجلت 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 5718 شخصًا للشفاء”.

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 29 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتًا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 45419".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن تسجيل 30 حالة وفاة و4 آلاف و681 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أن 6 آلاف حالة تماثلت للشفاء، فيما تلقى 59 ألفًا و427 شخصًا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" خلال يوم واحد.

وأعلنت الصحة العراقية عن وصول أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من إنتاج شركة "فايزر".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.