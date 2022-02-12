«مسيرة الضجيج» تعبر وسط فيينا للتنديد بالتطعيم الإجباري ضد كورونا

قامت مسيرة ضخمة، بعبور طرق رئيسية في فيينا مستخدمة أبواق السيارات فيما يعرف باسم (مسيرة الضجيج) للتنديد بقيود كورونا.



ورفع المتظاهرون من المشاة وفي السيارات الإعلام وحملوا اللافتات التي تدعو إلى الحرية ووقف قانون التطعيم الإجباري باعتباره يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان- بحسب اعتقادهم -.



وقالت إحدى المتظاهرات إن المسيرة تأتي تضامنا واستكمالا لمسيرة ضجيج مشابهه تحدث في مدينة أوتاوا الكندية.



يأتي ذلك على الرغم من إعلان الحكومة النمساوية رفع كافة قيود كورونا اعتبارا من مارس المقبل بسبب استقرار الأوضاع في المستشفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، وإيطاليا، و روسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.