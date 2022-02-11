الكرملين: اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن غدا

بطلب أمريكي..

أعلن الكرملين الروسي، الجمعة، عن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن غدا السبت.

ونقلت وكالة الإعلام الروسي عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إن الولايات المتحدة هي التي طلبت إجراء الاتصال.

فيما قال مسؤولون أمريكيون، إن واشنطن سترسل 3000 جندي إضافي إلى بولندا خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن دعوة الخارجية الأمريكية لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا تتضمن العاملين بمهمة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن الجماعي.

وأوضح المسؤول الأمريكيون، أن 5 آلاف جندي أمريكي بألمانيا وبولندا يشكلون قوة عالية الحركة للقيام بمهام متعددة.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن وزير الدفاع أمر بإرسال ما تبقى من الجنود الـ3000 من قوة المشاة القتالي 82 إلى بولندا، موضحا أن عمليات النشر الإضافية لقوات الولايات المتحدة في أوروبا "مؤقتة" وتهدف لطمأنة حلفائنا في الناتو.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أن رئيسي الأركان الأمريكي والروسي تحدثا هاتفيا لبحث الأزمة في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن بايدن أعرب للحلفاء عن القلق من الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

واشار البيت الأبيض إلى أن بوتين قادر على اتخاذ قرار غزو أوكرانيا "في أي وقت"، مؤكدا أن واشنطن تواصل المراقبة والتقييم عن كثب ودورها الاستعداد للخطوات التي قد يتخذها بوتين.

وأوضح البيت الأبيض أن تحديد مهلة من 24 إلى 48 ساعة لمغادرة الأمريكيين أوكرانيا دليل على "خطورة الوضع".

من جهتها اعتبرت روسيا ان التصريحات الغربية عن قرب غزو أوكرانيا "معلومات مضللة" تهدف إلى "تشتيت الانتباه عن أفعالهم العدوانية".

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الجمعة، أن الولايات المتحدة ترى علامات لتصعيد روسي بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية.

وأوضح سوليفان خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا حول الأزمة في أوكرانيا.