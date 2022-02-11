بالأرقام.. العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

تزامنا مع زيارة الرئيس

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة "محيط واحد"، والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تُعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسى بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ عام 2017، حيث تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.

وترصد "الدستور" العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.

في 11 نوفمبر من العام الماضي، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، لتصل إلى 1.24 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021 من 1.16 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لفرنسا إلى 355.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 247 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 43.8%.

أظهرت بيانات جهاز الإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من فرنسا بلغت 887 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 917.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%.

جاءت الآلات والأجهزة الكهربائية على رأس أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى فرنسا خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغت قيمة صادراتها 86.9 مليون دولار.

احتلت منتجات الصيدلة المرتبة الأولى بقائمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من فرنسا خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغت قيمة وارداتها 161.7 مليون دولار، تليها السيارات والجرارات والدراجات في المرتبة الثانية 146.8 مليون دولار.

بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 330.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 279.1 مليون دولار خلال عام 2018 - 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

ووفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 105.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 112.8 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 13.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

بلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة فرنسا طبقا لتقديرات البعثة 368 ألف مصري حتى نهاية 2020.

"صادرات مصر إلى فرنسا"

الخضراوات والنباتات والجذور الصالحة للأكل، والفاكهة والحمضيات والأسمدة والزيوت العطرية وأشغال الكروشيه، والملابس والنسيج، والألومنيوم، وبعض الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية.

"واردات مصر من فرنسا"

الحبوب والمنتجات الكيميائية العضوية ومنتجات الصيدلة، وكذلك زيوت عطرية والمنتجات الكيميائية المتنوعة والألومنيوم ومصنوعاته والمفاعلات النووية، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، أدوات وأجهزة للبصريات.