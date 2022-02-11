استمرار حبس المتهمين باختطاف تاجر سيارات مقابل فدية مالية

قررت جهات التحقيق، اليوم الجمعة، استمرار حبس المتهمين باختطاف تاجر سيارات مقابل طلب فدية مالية من أسرته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان قد تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، من أهلية أحد الأشخاص "تاجر سيارات" مفاداه اختفاء المذكور، وعقب ذلك تلقيهم مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص بطلب فدية مالية قدرها ثلاثة ملايين جنيه مقابل ترك المجني عليه.

وبتشكيل فريق بحث تبيَّن، أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مكان اختطاف المجني عليه داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة وأمكن تحريره وضبط الجناة واقتيادهم إلي ديوان القسم.