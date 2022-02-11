الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تُنظم دورة تدريبية لأطباء الحميات والباطنة والصدر والطوارئ

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنظيم دورة تدريبية بعنوان «الخدمات المعملية أساس الممارسات الطبية الآمنة»، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة أطباء الحميات والباطنة والطوارئ والصدر، والعمل على رفع مستوى دقة قراءة تقارير التحاليل الطبية والمعملية، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمريض المصري.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الدورة التدريبية ستبدأ يوم 20 فبراير الجاري، وتبث جلساتها «أون لاين» عبر منصة التعليم الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان (LMS) ويتبعها مناقشات حية على تقنية (WEBEX)، مضيفا أنه عقب انتهاء جلسات التدريب، سيتم عقد ورشة عمل بحضور جميع المتدربين.

وأشارت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الدورة التدريبية تعقد تحت إشراف الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي، وتحت الإشراف العلمي للدكتورة صفا مشعل أستاذ علم المناعة بكلية طب قصر العيني، ونخبة من أستاذة الباثولوجيا الإكلينيكية بقصر العيني.

ونوهت بأن الأطباء المشاركين في الدورة يتم ترشيحهم من قبل وكلاء وزارة الصحة والسكان، في مختلف محافظات الجمهورية. 

ويذكر أن وزارة الصحة والسكان تعقد عدد من الدورات التدريبية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين في القطاع الطبي لرفع كفاءة الأطباء والعاملين في القطاع الطبي خاصة مع ظهور فيروس كورونا، كما تم تدريبهم على التعامل مع حالات الإصابة داخل مستشفيات العزل والمستشفيات التابعة للوزارة والتصدي لتلك الأزمة حتى الآن وتأتي تلك الدورات التدريبية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

وزارة الصحة والسكان دورة تدريبية الأطباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

بالأسماء.. تفاصيل قرارات الترقيات وندب العاملين بإحدى شركات قطاع البترول

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

تحطم مروحية «الخفاش» العسكرية الإسرائيلية قبالة سواحل حيفا

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة

ناشطة أردنية تروى كيف تعرض هاتفها للاختراق عبر «بيجاسوس»