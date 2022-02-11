كشف غموض العثور على جثة عامل بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط المتهمين بقتل عامل بالشرقية، وتبين أن دوافع ارتكاب المتهمين الجريمة هي سرقة المجني عليه.

تلقى قسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية بلاغا من عامل بأحد المراكز التجارية كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر - مقيم بسكن إداري خاص بعمله بدائرة القسم، بعثوره على جثة زميله بالعمل داخل الشقة سكنه "يُقيم معه بذات الشقة" يحمل جنسية إحدى الدول وبها طعنة بالصدر ووجود متعلقاته "حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى".

وبالمعاينة عُثر على (سكين مُدمم - أثار عنف بأحد الأبواب بالغرفة محل العثور وبعثرة محتويات الغرفة).

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالشرقية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، لمعرفتهما بالمجني عليه وسابقة التردد عليه بمحل إقامته ولعلمهما بعدم تواجد المجنى عليه وزملائه في ذلك التوقيت، وفي سبيل ذلك أعد أحدهما سيارة ملاكي ملك والده.

وقام الآخر بالقفز لداخل الشقة وقام بسرقة (عدد من المتعلقات الشخصية) وحال شعور المجنى عليه بتواجد الجانى، حاول الإمساك به فقام بطعنه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.