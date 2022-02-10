الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر في كندا يلتقي قيادات قطاع إفريقيا والشرق الأوسط بخارجية «كيبيك»

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

التقى أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، اليوم الخميس، قيادات قطاع إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة خارجية مقاطعة «كيبيك» الكندية.

وتناول اللقاء، الذي عقد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أوجه التعاون المختلفة بين مصر وكيبيك.

وقال السفير أحمد أبو زيد :"كانت فرصة متميزة لوضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادى والأكاديمي والثقافى بين مصر وكيبيك، التي تستحوذ على 21% من حجم التبادل التجارى مع مصر، وثلث أعضاء الجالية، وآلاف الطلبة المصريين".

جزء من اللقاء

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مصر كندا سفير مصر أفريقيا الشرق الأوسط مقاطعة كيبيك

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