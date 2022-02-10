الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم بترويج مخدر الباركينول بالتجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بحيازة 200 قرص من مخدر “الباركينول” المدرجة بجدول مخدرات بقصد ترويجها بالتجمع. 

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها، وأقر المتهم أمام النيابة بامتلاكه المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها. 

وقد تمكن ضباط قسم شرطة التجمع أثناء دورية أمنية بدائرة القسم من القبض على عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على 200 قرص باركينول مخدر بقصد ترويجه بمنطقة التجمع.

وبسؤاله أقر بامتلاكه المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها مبررًا مروره بأزمة مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة سير التحقيقات.

حبس القاهرة الجديدة قسم شرطة متهم قاضي المعارضات تحقيقات

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