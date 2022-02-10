الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه الفيوم» يلتقي ممثلي الجمعيات الأهلية لبحث التعاون في «حياة كريمة»

رئيس مياه الفيوم
رئيس مياه الفيوم يلتقى ممثلي الجمعيات الأهلية لبحث سبل التعا

التقى المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم الخميس، مع ممثلي الجمعيات الأهلية لبحث سبل التعاون بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتعزيز الدور المجتمعي من أجل رفع الوعي المائي لدى جموع المواطنين وتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة بحضور رؤساء القطاعات وممثلي منظمات المجتمع المدني.

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من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن الجمعيات الأهلية لها دور هام في الارتقاء بمستوى حياة الأفراد من خلال تقديم يد العون ومساعدة الجهات التنفيذية في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات التي تخدم المجتمع وتوفر له حياة كريمة.

 

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كما طالب ممثلي الجمعيات الأهلية بتفعيل الدور المجتمعي في نشر ثقافة الترشيد وتعزيز مفهوم الحفاظ على المياه من الاهدار وتعريف المجتمع بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لأن المواطن شريك أساسي في التنمية وتنفيذ المشروعات التي تحقق رغباته واحتياجاته بجانب تحديد واختيار الأسر الأولى بالرعاية والغير قادرة على دفع قيمة توصيلة المياه من أجل توصيل مياه الشرب لسد احتياجاتهم الأساسية والدفع نيابة عنهم.

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وأوضح رئيس الشركة، أن الدور المجتمعي الملقى على عاتق الشركة اتجاه أهالينا داخل محافظة الفيوم جعلها تتخذ عدة قرارات من أجل رفع العبء عن كاهل المواطن الفيومي ومساهمتها الفعلية والحقيقية في توصيل مياه الشرب، حيث تم توصيل أكثر من ٥ آلاف توصيلة للأسر الأولى بالرعاية من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع ٦٨ جمعية أهلية تعمل في هذا المجال.

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رئيس مياه الفيوم يلتقى ممثلي الجمعيات الأهلية حياة كريمه بحث سبل التعاون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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