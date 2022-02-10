إنقاذ مسن وإطلاق أول معسكر لطلاب «قادرون باختلاف».. حصاد «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة نرصدها لكم في السطور التالية.

«التضامن» تحدد شروط التحاق الأطفال بحضانات ذوي الإعاقة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حضانات أطفال ذوي الإعاقة هي وحدات تأهيلية معدة بشكل خاص لتوفير الخدمات التأهيلية لرعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة حسب الفئة التي تستقبلها الدار من رعاية اجتماعية وطبية ونفسية بهدف تنمية قدراتهم واكتسابهم المهارات التي تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم لمواجهة المرحلة التالية في المجتمع وفقاً لما تبقى لديهم من قدرات.

https://www.dostor.org/3710490



غدًا.. «فرصة» ينتهي من تدريبات التمكين الاقتصادي للجمعيات الأهلية

ينتهي برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس، من البرنامج التدريبي لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية على إدارة مشروعات التمكين الاقتصادي والذي بدأ منذ 30 يناير الماضي، وينتهي 11 فبراير الجاري.

https://www.dostor.org/3710426



خدمات علاجية وقروض للمتعافين.. أبرز أنشطة علاج الإدمان خلال فبراير

أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الأنشطة منذ بداية فبراير الجاري، نستعرضها في التقرير التالي:

https://www.dostor.org/3710615

يعاني من أمراض بالقلب.. إنقاذ مسن ونقله لإحدى دور الرعاية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، فريق التدخل السريع المركزي بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطن مسن من ذوي الهمم بلا مأوى يتحرك بواسطة عكاز ويظهر عليه علامات الإعياء والإرهاق، وذلك بالقرب من محطة مترو الأنفاق بالمرج بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يبلغ من العمر ٥٦ عامًا ويعاني من أمراض بالقلب وكسر بمفصل الساق اليمني.

https://www.dostor.org/3710677



إنقاذ طفل بلا مأوى ودمجه مع أسرته بعد تعهدها بحمايته

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى وجود طفل بلا مأوى بمستشفى التحرير العام لا يحمل أي أوراق ثبوتية، علما بأن الطفل قد تم استقباله منذ شهر في حالة إعياء شديد فاقدا للوعي، حيث تم إجراء عدد من التدخلات الجراحية له إثر تعرضه لحادث.

https://www.dostor.org/3710747

«التضامن» تطلق أول معسكر لطلاب «قادرون باختلاف» فى الجامعات المصرية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أول معسكر للطلاب ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف" في الجامعات المصرية داخل جامعة بورسعيد، وذلك لمدة يوم واحد، حيث نظمته وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

https://www.dostor.org/3710498