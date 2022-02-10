الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنقاذ مسن وإطلاق أول معسكر لطلاب «قادرون باختلاف».. حصاد «التضامن» اليوم

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة نرصدها لكم في السطور التالية.

«التضامن» تحدد شروط التحاق الأطفال بحضانات ذوي الإعاقة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حضانات أطفال ذوي الإعاقة هي وحدات تأهيلية معدة بشكل خاص لتوفير الخدمات التأهيلية لرعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة حسب الفئة التي تستقبلها الدار من رعاية اجتماعية وطبية ونفسية بهدف تنمية قدراتهم واكتسابهم المهارات التي تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم لمواجهة المرحلة التالية في المجتمع وفقاً لما تبقى لديهم من قدرات.

https://www.dostor.org/3710490


غدًا.. «فرصة» ينتهي من تدريبات التمكين الاقتصادي للجمعيات الأهلية

ينتهي برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس، من البرنامج التدريبي لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية على إدارة مشروعات التمكين الاقتصادي والذي بدأ منذ 30 يناير الماضي، وينتهي 11 فبراير الجاري.
https://www.dostor.org/3710426

 


خدمات علاجية وقروض للمتعافين.. أبرز أنشطة علاج الإدمان خلال فبراير

أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الأنشطة منذ بداية فبراير الجاري، نستعرضها في التقرير التالي:

https://www.dostor.org/3710615

 

يعاني من أمراض بالقلب.. إنقاذ مسن ونقله لإحدى دور الرعاية
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، فريق التدخل السريع المركزي بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطن مسن من ذوي الهمم بلا مأوى يتحرك بواسطة عكاز ويظهر عليه علامات الإعياء والإرهاق، وذلك بالقرب من محطة مترو الأنفاق بالمرج بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يبلغ من العمر ٥٦ عامًا ويعاني من أمراض بالقلب وكسر بمفصل الساق اليمني.

https://www.dostor.org/3710677


إنقاذ طفل بلا مأوى ودمجه مع أسرته بعد تعهدها بحمايته

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى وجود طفل بلا مأوى بمستشفى التحرير العام لا يحمل أي أوراق ثبوتية، علما بأن الطفل قد تم استقباله منذ شهر في حالة إعياء شديد فاقدا للوعي، حيث تم إجراء عدد من التدخلات الجراحية له إثر تعرضه لحادث.

https://www.dostor.org/3710747

 

«التضامن» تطلق أول معسكر لطلاب «قادرون باختلاف» فى الجامعات المصرية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أول معسكر للطلاب ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف" في الجامعات المصرية داخل جامعة بورسعيد، وذلك لمدة يوم واحد، حيث نظمته وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

https://www.dostor.org/3710498

وزيرة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة التضامن مجلس الوزراء الاحتياجات الخاصة التضامن الاجتماعي نيفين القباج

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

«مصر للطيران» تعلن أسعار تذاكر عمرة «رجب»

مع ارتفاع الوفيات.. كيف نحمي كبار السن من كورونا؟

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما