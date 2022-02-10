طالب يعتدى على زميله ويصيبه بـ150 غرزة فى رقبته بأكتوبر

شهدت مدرسة الشهيد إيهاب مرسي بمنطقة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، واقعة مأساوية بعدما تعدى طالب في الثانوية العامة على زميله، بآلة حادة وأصابه بقطع جرحي تحت الأذن، وجروح في وجهه، ما استلزم إجراء جراحة له و150 غرزة، استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة داخل غرفة العمليات.

وقال والد الطالب، إن الاعتداء الذي تعرض له ابنه، نتيجة لمقاومته لأحد أصدقائه من سرقته، بعدما كان متوجهًا إلى حصة للمراجعة قبل الامتحان، وأقدم زميله بالتعدي عليه بمطواة وإصابته بجرح قطعي بالرقبة.

ذهب الطالب علي محمد، إلى حصة المراجعة، ليتعرض لواقعة سرقة من زميله، حيث تصدى له، ليُخرج المتهم مطواة من بين طيات ملابسه، ويهاجمه بها ما أحدث إصابته بجرح قطعي بالرقبة استلزم 150 غرزة، قبل أن يفر هاربًا.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يصيب فيها الطالب مصطفى ناصر، أحد زملائه، فهو دائم الاعتداء على زملائه والتشابك معهم، وفي وقت سابق قطع أذن أحد زملائه عقابًا له على رفضه دفع الإتاوة.

تعود الواقعة إلى تلقي مباحث قسم شرطة أكتوبر، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بإصابة الطالب علي محمد بالصف الثاني الثانوي على يد زميله مصطفى ناصر طالب بالصف الأول الثانوي، بجرح قطعي في الرقبة 150 غرزة، بعدما تصدى للمتهم من سرقته، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وحرر محضر بالواقعة.