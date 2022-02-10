الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 182 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة ملاحقة المصانع والمخازن غير المرخصة، التي يحاول القائمين عليها إنتاج تصنيع مواد وأسمدة ومخصبات زراعية، من منتجات مجهولة المصدر، لا تصلح للاستهلاك، بهدف تحقيق مكاسب كبيرة بطريقة غير مشروعة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

أسفرت الحملة عن ضبط 4 مصانع بدون ترخيص يتم خلالها إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر وضبط المديرين المسؤولين عنها .

بلغ إجمالى المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة 182،5 طن و324 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدرمغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات

القليوبية شرطة البيئة منتجات مجهولة المصدر مصانع بدون ترخيص تعبئة الأسمدة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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