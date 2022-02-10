ضبط 182 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة ملاحقة المصانع والمخازن غير المرخصة، التي يحاول القائمين عليها إنتاج تصنيع مواد وأسمدة ومخصبات زراعية، من منتجات مجهولة المصدر، لا تصلح للاستهلاك، بهدف تحقيق مكاسب كبيرة بطريقة غير مشروعة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

أسفرت الحملة عن ضبط 4 مصانع بدون ترخيص يتم خلالها إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر وضبط المديرين المسؤولين عنها .

بلغ إجمالى المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة 182،5 طن و324 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدرمغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات