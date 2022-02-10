الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرار جمهورى بالموافقة على زيادة رأسمال بنك التنمية الإفريقى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019 بالتصريح بالزيادة الخاصة لرأسمال البنك وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية، في إطار الزيادة الخاصة لرأسمال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا لعضويته.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/ 2020 الصادر في 21 أكتوبر 2020، بشأن تخصيص أسهم رأسمال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020 وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك.

ونشر القراران بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

قرار جمهورى بنك التنمية الأفريقي

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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