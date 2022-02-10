«الإطار التنسيقي» يطرح مبادرة للخروج من «الانسداد السياسي» في العراق

أعلن الإطار التنسيقي في العراق، عن مبادرة للخروج من "الانسداد السياسي"، لافتًا أن الخلافات السياسية تسببت في تجاوز المدد الدستورية.

وقال الإطار التنسيقي - في بيان اليوم الخميس - إنه "بعد ان تسببت الخلافات السياسية في تجاوز المدد الدستورية التي نحرص جميعا على عدم استمرار أو تكرار تجاوزها من أجل خدمة أبناء الشعب العراقي والتعاون الجاد في النهوض بمؤسسات الدولة وإزالة العقبات التي تعترض طريق البناء والاعمار، فإننا نطرح هذه المبادرة الوطنية للخروج من هذا الانسداد السياسي وفتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن".

وأضاف أن المبادرة تتضمن "دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية الى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين".

وأكد الاطار ضرورة "اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عدداً على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الحكومة وفق معايير النزاهة والكفاءة لتكون امينة على القرار السيادي الذي يحفظ امن العراق واستقلاله .

وأعلن عن الاستعداد الكامل للتفاعل بإيجابية تامة مع كل الطروحات والأفكار والرؤى التي ستقدم من الشركاء في الوطن والذين يجمعهم مصير واحد ومسئولية مشتركة في انهاء حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها العراق .

ودعا الاطار التنسيقي إلى "التكاتف والتعاون للدفاع عن العراق كوطن يضمنا جميعا، وأن نبذل قصارى جهودنا لخدمة العراقيين كشعب واهل عانوا كثيرا طوال الفترة الماضية".