الجزائر: 11 وفاة و585 إصابة بكورونا.. و485 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 11 حالة وفاة و 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الجزائرية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر ارتفع إلى 261120 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6675 حالة.

كما أوضحت أنه تم تماثل 485 مريضا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 173060. فيما يتواجد 27 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

وسجلت الجزائر أمس الثلاثاء 13 وفاة و 610 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن، مشددة على أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 400.7 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، صباح اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 400 مليون و 701 ألف حالة.

وهناك اختلافات بسيطة في الأرقام المتاحة. فالأرقام المقدمة من جامعة جونز هوبكنز أعلى بشكل طفيف من الأرقام الرسمية المقدمة من منظمة الصحة العالمية التي سجلت مؤخرا نحو 397 مليون إصابة عبر العالم.

وبحسب الصحة العالمية وجونز هوبكنز، جرى إعطاء نحو عشرة مليارات جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من الإصابات المؤكدة في الأرقام المطلقة بتسجيل 77 مليون إصابة، فيما سجلت الهند نحو 42 مليون إصابة، والبرازيل نحو 27 مليون إصابة.