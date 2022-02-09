35 % تخفيضًا على رحلاتها.. «مصر للطيران» تسيّر خطًا جديدًا إلى كينشاسا

أعلنت مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمي، عن تشغيل خط جديد إلى عاصمة الكونغو الديمقراطية، كينشاسا اعتبارًا من 27 مارس المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه في إطار رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد داخل القارة الإفريقية في مختلف مجالات النقل الجوي من خلال مطار القاهرة المحوري، وتماشيا مع توجهات الدولة واهتمامها بدعم التعاون مع الدول الإفريقية، وضعت مصر للطيران خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى آفاق جديدة داخل النقاط ذات الأهمية الإستراتيجية في إفريقيا؛ لتوفير العديد من خيارات السفر للعملاء على متن أحدث الطرازات من الطائرات.

وأضاف أبوالعينين أن مصر للطيران في مصاف شركات الطيران العالمية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتي تحرص علي توفير مزيد من النقاط الجديدة من خلال شبكة خطوطها والتي تصل إلى أكثر من ٧٠ نقطة مباشرة حول العالم، من بينهم ١٩ نقطة في إفريقيا، إضافة إلى أكثر من ٤٠ نقطة أخرى عن طريق المشاركة بالرمز، بالرغم من تداعيات الجائحة، والتي أثرت على صناعة النقل الجوي.

من جانبه، أضاف الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن مصر للطيران طرحت على رحلاتها على خط "كينشاسا" الجديد تخفيضا قدره 35 % على أن يكون شراء التذاكر اعتبارًا من الآن وحتى 27 مارس 2022 على الدرجتين السياحية، ورجال الأعمال على أن يكون الذهاب والعودة حتى 1 يوليو 2022.

أوضح أنه سيتم تشغيل الرحلات أيام الأربعاء والجمعة والأحد من كل أسبوع بطائرات الشركة من طراز B737-800، والتي تتسع إلي 24 مقعدا في درجة رجال الأعمال، و120 مقعدًا في الدرجة السياحية.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم بين القاهرة وكينشاسا عن طريق الموقع الإلكتروني لمصر للطيران Egyptair.com ومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.