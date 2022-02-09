الجمعة.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تطلق 4 برامج جديدة على شاشاتها

تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عددًا من البرامج الجديدة على شاشتها المختلفة بعد غدٍ الجمعة وذلك في إطار سعيها المستمر للتجديد والتنويع والاهتمام بتقديم كل ما هو جديد للجمهور المصري.

وتنطلق 4 برامج جديدة يوم الجمعة الموافق 11 فبراير الجاري، على شاشات الشركة المتحدة وتتنوع البرامج بين الترفيهي واكتشاف المواهب.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية البرامج المقرر انطلاقها على شاشات الشركة وهي :

ماما دوت أم

ينطلق الموسم الرابع من "ماما دوت أم" مع الإعلامية فاطمة مصطفى على شاشة DMC، يذاع البرنامج يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

وبرنامج "ماما دوت أم" هو برنامج تلفزيوني تربوي ترفيهي و يتحدث البرنامج عن كافة قضايا الأمومة، حيث يهتم بالأسرة و الطفل و يقدم استشارات مكثفة و متخصصة لمساعدة الأمهات في التغلب على التحديات المستمرة التي تواجههن في تربية الأطفال سواء كانت نفسية أو تربوية أو صحية.

ويضع البرنامج إيقاع الحياة و معطيات العصر في الحسبان بحيث يضع أمام الأمهات الحقائق المتعلقة بالزمن الذي يعدون من أجله أطفالهم و يوجههم توجيه معتدل في اتجاه أسس التربية السليمة لنهج علمي، و كيفية التعامل معها بأسلوب تربوي سليم، وفقًا على أسلوب النقاشات، ويتناول البرنامج في كل حلقة موضوع واحد من جميع جوانبه، معتمدا على الحوارات التي تقوم بها مقدمة البرنامج مع الضيوف المتخصصين في الموضوعات المختلفة التي تتناولها حلقات البرنامج.

واستضاف البرنامج عدد من النجوم خلال حلقاته المختلفة للحديث عن تجربتهم مع أبنائهم منهم مني زكي و محمد هنيدي و محمد فؤاد وعدد آخر من النجوم.

الدوم

فيما ينطلق برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب في مجالات التقديم والتمثيل والغناء على شاشة ON في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

البرنامج من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإشراف وتنفيذ media hub سعدي جوهر وبالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

ويهدف البرنامج لدعم واكتشاف المواهب الفنية والغنائية في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، وتتراوح أعمارهم بين 16 و28 سنة ، حيث تتبنى شركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الحائزة على جوائز وعرضها في مسلسلات وحفلات من إنتاج المجموعة ليتم عرضها على جميع قنواتها، ويمكن التقديم إليها عبر موقع "الدوم".

برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وميرفت أبو عوف كما تتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختبارات لـ 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

الدوم هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة On E.

شغل عالي

وينطلق برنامج"شغل عالي" مع الإعلامية دينا عبد الكريم على شاشة CBC يوم الجمعة 11 فبراير في تمام الثامنة مساء، بينما يعرض ١٦ فبراير في تمام السابعة على القناة الأولى المصرية.

البرنامج يقدم لأول مرة محتوى بطريقة الكروس ميديا حيث يناقش القضية من خلال أكثر من وسيلة إعلامية أو بالأحرى 4 منصات: التليفزيون، الراديو، الموقع الإلكتروني، والسوشيال ميديا.

ويناقش البرنامج على مدار الموسم الأول طبيعة مهن مختلفة مثل: المحاسب والصيدلي والمخرج الفنى والمحامي وغيرها من الوظائف.

وكشفت دينا عبد الكريم أنها تقوم فى كل حلقة باستضافة أحد كبار المتخصصين في المهنة أو ما نطلق عليه "كبير الشغلانه" لاستعراض تجربته الحياتية والتحديات التي واجهها والخبرات التي اكتسبها على مر تجربته.

كما تلتقى مع شباب يقومون بذات المهنة في العالم الرقمي بالإضافة إلى فقرات تفاعلية مع جمهور الاستوديو عن التحديات في كل مهنة، وأضافت دينا إن هذا القالب من البرامج جديد وغير متعارف عليه في التلفزيونات العربية، ونهدف منه إلى إلقاء الضوء على بعض المفاهيم الأخلاقية في العمل والتحديات التي نواجهها في بيئة العمل ولكن بأسلوب ساخر وتفاعلي.

ومن المقرر أن يذاع برنامج شغل عالي على قناة "الأولى المصرية" وقناة "CBC"، ويعد البرنامج هو الثمرة الأولى للتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديولوجى للإنتاج وصناعة المحتوى

ميس اندر ستاند

وتعود شيماء سيف لتقديم الموسم الثاني من برنامج" ميس اندر ستاند" على شاشة ON يوم الجمعة 11 فبراير في تمام السابعة والنصف مساء.

وحصد الموسم الأول من البرنامج على ردود أفعال إيجابية وتفاعل كبير من الجمهور الذي أشاد بفورمات البرنامج والأطفال الذين ظهروا خلاله، وحققوا نسب مشاهدات قياسية نتيجة ردود أفعالهم التلقائية والمضحكة.