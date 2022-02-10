الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فاشون بلوجر: الأبيض والأوفر سايز يتصدران شتاء 2022 (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فصل الشتاء هو الوقت المناسب للأناقة والأزياء الكلاسيكية من المعاطف والأحذية الطويلة والتألق بقطع مميزة خصيصة تلائم الأجواء الشتوية، ولا غنى عن الألوان الدافئة والقاتمة فيه -ومع ذلك- فالألوان الفاتحة والأبيض تحديدًا، من خلال اتباع قواعد تنسيقه واختيار الأوقات  المناسبة له.

تقول الفاشون بلوجر دينا عارف، ارتداء البنطلون الأبيض ليس مستحيلا في فصل الشتاء بل هو صيحة لهذا العام 2022، إذ يمكن ارتداؤه مع عدد من الألوان والاستايلات الشتوية المتنوعة، مثل معطفا باللون الغامق مع بوت طويل أو يمكن تنسيقه مع كارديجان باللون البني التايجر وتيشيرت أسود وحذاء كاجوال.

وأضافت دينا عارف أنه يمكن تنسيقه أيضًا مع بلوفر أصفر وبوت أبيض وحقيبة برتقالي، في إطلالة شبابية، مؤكدة أن البوت الأبيض الطويل ايضًا موضة 2022 لهذا الشتاء حيث يمكن تنسيقه بالعديد من الطرق يأتي أبرزها مع معطف أسود طويل، أو بدلة خضراء اللون مع حقيبة بيضاء.

وتابعت: أنه يمكن ارتداء الحذاء الطويل الأبيض أيضًا مع بدلة سوداء مع اختيار حقيبة واكسسوارات مناسبة كالبروش أو السلسلة والخاتم المميز، كم يمكن تنسيقه مع جاكيت هافان وقميص باللون البني، واختيار المزيد من ألوان البوت المختلفة وما بين القصير والطويل.

واختتمت: إن اختيار الإكسسوارات الخاصة بالإطلالة بالكامل مهم للغاية فاختيار العقد المناسب للإطلالة، وكذلك لابد من اختيار الحقيبة المناسبة، وما بين الكاجوال والسهرة، وكذلك اختيار الحلق المناسب فالكبير المدور يناسب إطلالة مسائية وصباحية ايضًا أما الإكسسوار المبالغ فيه في ما يناسب المسائي بشكل أكبر.

فصل الشتاء تنسيق ملابس الشتاء المعاطف والجواكت والأحذية اتجاهات الموضة الشتاء ملابس الشتاء

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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