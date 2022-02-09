الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أراب نيوز»: مصر تطور طرقا جديدة لتوفير المياه مع النمو السكاني

تطوير طرق جديدة
تطوير طرق جديدة لتوفير المياه

سلطت صحيفة أراب نيوز الضوء على مساعي مصر المستمرة من أجل تطوير طرق جديدة لتوفير المياه والتي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها بسبب النمو السكاني.

وقالت الصحيفة: تقوم مصر بتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة الصرف الزراعي وإعادة التدوير.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  محمد شاكر إن وزارته تلقت عروضاً من أكبر الشركات المتخصصة في العالم لتنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة.

وقال محمد شاكر خلال لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومسؤولين آخرين ، إنه يتم تقييم هذه العروض بهدف إيجاد أكثر الأسعار تنافسية.

وقالت الصحيفة: تسعى مصر إلى تطوير طرق جديدة لتوفير المياه ، والتي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها بسبب النمو السكاني .

ومن جانبه قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية : إن الخطة الاستراتيجية لبناء محطات تحلية مياه البحر تستند إلى ست خطط خمسية حتى عام 2050 ، بهدف توفير مياه شرب كافية لمواجهة النمو السكاني الطبيعي، وذلك دعمًا لسياسة الدولة في الإدارة الرشيدة للمياه مع إمكانية استخدام الطاقة المتجددة لتقليل البصمة البيئية وتكلفة الطاقة المستهلكة.

يأتي هذا فيما شهدت مصر طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة للقطاع على أي عجز مائي تواجهه الدولة وسط التحديات التي تواجهها ومنها الزيادة السكانية، مع أزمة سد النهضة، وتنفذ مصر مشروعات متنوعة بين أعمال معالجة مياه الصرف لإعادة الاستخدام وإنشاء محطات تحلية لمياه البحر.

بلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي نفذتها مصر حتى الآن في إطار حرص الوزارات على تنفيذ استراتيجية 2030 هي 480 محطة (ثنائية وثلاثية)، بطاقة استيعابية 16.2 مليون م3/ يوم، وطاقة فعلية 13.7 مليون م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ 211 محطة معالجة، بطاقة استيعابية 6 ملايين م3/ يوم.

صحيفة آراب نيوز النمو السكاني خطة الحكومة لضبط النمو السكانى 2021-2023 خطورة النمو السكانى توفير المياه

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