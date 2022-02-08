الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بفعل مخاطر التضخم..

الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى فى أسبوعين مع زيادة الطلب

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بمخاوف التضخم المتزايدة والتوتر بين روسيا وأوكرانيا، غير أن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية حدت من المكاسب.
 

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1827.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1849 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير في وقت سابق بالجلسة عند 1828.12 دولار.
 

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1827.90 دولار عند التسوية، قبل بيانات التضخم الأمريكية المنتظر صدورها يوم الخميس.
 

ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي من المتوقع أن يرتفع 7.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير بعد أن أذكت بيانات قوية بشأن سوق العمل الأسبوع الماضي مخاوف التضخم.
 

والذهب حساس جدًا لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدًا. كما تعزز معدلات الفائدة المرتفعة الدولار، مما يضغط على المعدن النفيس المسعّر بالدولار الأمريكي.
 

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة. ووصل عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين.
 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.19 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1034.36 دولار. 

وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2258.87 دولار.

وصعدت أسعار الذهب أمس الإثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بدعم من مخاوف التضخم واستمرار المخاطر الجيوسياسية بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثًا عن إشارات إلى مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في زيادة أسعار الفائدة. 

التضخم روسيا الذهب الفائدة الامريكية أسعار الذهب

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وائل لطفي

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