الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال إعادة محاكمة متهم في قضية «مذبحة كرداسة» غدًا

محكمة
محكمة

تستكمل  الدائرة الاولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، غدًا الأربعاء، إعادة محاكمة المتهم علام سيد علام القزاز في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كلا من المستشارين  رأفت ذكي وحسام الدين أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي .

يذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقاً.

الدائرة الأولي إرهاب جنايات أمن الدولة طوارئ المتهم اقتحام مركز شرطة كرداسة مذبحة كرداسة

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