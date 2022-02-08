موريتانيا تسجل 18 إصابة و143 حالة شفاء من كورونا.. ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، دون تسجيل وفيات جراء الوباء، خلال الأربع والعشرون ساعة الماضية.

كما أعلنت الصحة الموريتانية في منشورها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في البلاد، تسجيل 143 حالة شفاء تام من أعراض الفيروس، موضحة أن مصالحها أجرت 2251 فحصا، كلها فحوص تشخيص 303 ، منها عبر فحص الحمض النووي PCR، و1948 عبر الفحص السريع TDR.

وأشارت إلى أنه بحصيلة اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 58508، من بينها 56858 حالة شفاء، و681 حالات نشطة، و969 وفيات.

وكانت السلطات الموريتانيا تسلمت أمس من كندا، أكثر من مائتي ألف جرعة (201600) من لقاح آسترازينكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، فى إطار دعم جهود الحكومة الرامية إلى تطعيم أكبر عدد من المواطنين والمقيمين ضد الفيروس.

وتدخل هذه الدفعة من اللقاح في إطار، ضمن مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية، والهادفة إلى توفير اللقاحات المضادة للفيروس للدول الفقيرة لدعم جهودها لمواجهة الفيروس.

إصابات كورونا عالميًا

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) حول العالم ارتفع إلى 397 مليونا و203 آلاف و846 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و749 ألفًا و997 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 76 مليونا و878 ألفا و712 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و272 ألفا و14 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بــ26 مليونا و616 ألفا و14 حالة.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.