تحرير 233 محضرا في حملات لـ«حماية المستهلك» بالمحافظات

شنت أفرع جهاز حماية المستهلك بتسعة محافظات، حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير 233 محضرًا، وبيانها كالتالي :

محافظة الإسكندرية:

تم ضبط المدير المسئول بإحدي الشركات، لقيام الشركة بتضليل المستهلكين بالإعلان عبر شبكة الإنترنت عن بيع شاشات مقلده لعلامة تجاريه شهيرة، كما تم ضبط كمية كبيرة من السجائر الأجنبية مجهولة المصدر ومهربة.



وتم تحرير 42 محضرًا لعدد من المنشآت التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية، عدم حمل شهادات صحية.

محافظة الدقهلية:

ضبط مصنع خزانات مياه بلاستيكية لعدم وجود سجل صناعي و إستخدام خامات بدون أي بيانات ومجهولة المصدر بالإضافة إلي إستخدام اسطوانات غاز بدون تصريح من التموين، كما تم ضبط مجموعة من المنشآت الطبية تعمل بدون ترخيص، وتم تحرير 28 محضرا لعدد من المنشآت التجارية والطبية لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم حمل شهادات صحية.

محافظة المنوفية:

ضبط منشآت تجارية لبيع الأدوات الصحية والسيراميك غير مدون عليها أى بيانات (مجهولة المصدر) بالإضافة إلى ضبط محّال تجارية لبيع المستلزمات الطبية بحيازتها أجهزة لقياس الضغط، وأجهزة لقياس الحرارة مجهولة المصدر، كما تم تحرير 23 محضرا لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الآدمي.

محافظة قنا:

تم شن أربعة حملات علي نطاق المحافظة وأسفرت عن ضبط كمية من الأدوية والمحاليل منتهية الصلاحية، وتم تحرير 12 محضر أدوية منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية وإغلاق منشآت طبية لمخالفة شروط التراخيص.

محافظة كفر الشيخ:

تم ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير (7محضر) لعدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم اصدار فواتير قانونيه طبقا للقانون 181 لسنه 2018.

محافظة أسيوط:

تم تحرير 76 محضر لعدد من المنشآت التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية من السلع مجهولة المصدر وعدم وجود التراخيص اللازمة وعدم إتباع الإشتراطات الصحية.

محافظة البحيرة:

ضبط مصنع لتصنيع علب كهربائية يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالإضافة إلي ضبط كمية كبيرة من النرجيلة (شيشة)، بالمخالفة لقرار معالى رئيس الوزراء لمنع تفشى جائحة كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية وأخيرًا ضبط اكاديمية تعليمية للتدريب على التمريض وذلك لإستخدام الإعلانات المضللة وادارة نشاط بدون ترخيص بقصد التربح الغير مشروع بالمخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

تحرير 12 محضرا ضد مجموعة من محلات منها «معارض سيارات ومصوغات ومشغولات ذهبية وادوية بيطرية ومبيدات وادوات صحية وأجهزة كهربائية ومواد غذائية»، لعدم الإعلان عن الأسعار و سياسة الاستبدال والاسترجاع، وعدم وجود فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

إدارة ضبط الأسواق بمحافظتي القاهرة والجيزة:

شن 22 حملة على عدد من المحلات والكيانات التجارية، لضبط كافة الممارسات الضارة بالأسواق وقد أسفرت الحملات عن تحرير 33 محضرًا لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية وضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.