تنبيه مهم من «التعليم» للمتخلفين عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابا دوريا بشأن نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والطلاب المتخلفين عن حضور الامتحانات.

وجاءت تعليمات وزارة التعليم كالآتي:

- يتم البدء فى إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل.

- تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي والصف الرابع الابتدائي فى صورة تقديرات.

- طلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات بعذر يقبله مدير المدرسة تعقد لهم امتحانات فى مقررات الفصل الدراسي الأول وبالمواصفات نفسها عقب انتهاء أجازة نصف العام.

- أما طلاب الصف الثالث الإعدادى الذين تخلفوا عن الامتحان بعذر يقبله مدير المدرسة تعقد لهم امتحانات تكميلية فى مقررات الفصل الدراسي الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويتم ذلك بالتنسيق بين المحافظ ومدير المديرية.