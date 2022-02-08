الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 452 شاحنة و64.5 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء
ميناء

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 452 شاحنة، و64 ألفا و526 طن بضائع عامة ومتنوعة، و434 سيارة ملاكي .
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ -أنه تم تداول 576 طن بضائع عامة ومتنوعة، و170 شاحنة و4 سيارات ملاكي، وبلغت الواردات 63 ألفا و950 طن بضائع عامة ومتنوعة، و255 شاحنة و430 ملاكي، وتتواجد 14 سفينة على أرصفة الموانئ.
وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (دليلة) بحمولة 98 شاحنة، 18 سيارة ملاكي، والسفينة (الحرية) بحمولة 79 شاحنة، والسفينة (وادي سدر) قادمة من روسيا بحمولة 63 ألف طن قمح؛ لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، حيث قامت الأجهزة المعنية بالميناء من التأكد من صلاحية الشحنة للاستخدام الآدمي وخلوها من الآفات والحشرات ومطابقتها للمواصفات العالمية؛ بعد سحب عينات عشوائية من الشحنة.
وأشارت الهيئة إلى أنه غادر ميناء سفاجا السفينة (الحرية) بحمولة 73 شاحنة وسيارة ملاكي، والسفينة (دليلة) بحمولة 71 شاحنة و3 سيارات ملاكي، والسفينة (وادي العرب) فارغة متجهة إلى روسيا، والسفينة (LEVROSO) فارغة متجهة إلى ميناء السويس، والسفينة (النوي إكسبريس) متجهة إلى "ضبا"، مضيفة أن ميناء نويبع استقبل السفينتين (عمان وبريدج)، وغادرته السفينة (عمان)؛ حيث تم استقبال 78 شاحنة بحمولة 950 طن بضائع عامة، وتصدير 26 شاحنة بحمولة 576 طن بضائع عامة، فيما استقبل ميناء السويس السفينة (NABIHA BRIDE) قادمة من جدة بحمولة 412 سيارة ملاكي.

الغردقة موانئ البحر الأحمر البحر الاحمر

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