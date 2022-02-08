الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العراقية» توضح حقيقة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

شددت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا في البلاد، وأشارت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة إلى ضرورة تلقي لقاح كورونا، فيما أشارت إلى أن منح جرعة رابعة لا تزال غير معروفة.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، بحسب الإعلام الرسمي، إن “أغلب دول العالم من بينها العراق أعطت الجرعة الثالثة للمواطنين الذين سبق لهم أخذ جرعتين من اللقاح، وأنه ليس معروفاً بعد وجود جرعة رابعة للملقحين بثلاث جرع، مبينا أن الراقدين في المستشفى لتلقي العلاج هم غير ملقحين ضد كورونا، فيما تعد الإصابات خفيفة لدى الملقحين، الأمر الذي يدل على فاعلية اللقاح"، وفقا لوكالة نون العراقية.

وأضاف مدير دائرة الصحة العامة ، أن اللقاح ضد كورونا لا يزال ضرورياً جداً، وهو متوفر في جميع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، لافتاً إلى أن تحورات الفيروس غير معروفة خلال العامين القادمين، وأنه من غير المعروف تحور سلالة أوميكرون.

ولفت عبد الأمير، الى أن دول العالم سئمت القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وأن أغلب الدول الأوروبية رفعت القيود اعتماداً على اللقاح.

وكان العراق قد سجل خلال الساعات الـ 24 الماضية 17حالة وفاة، و3589 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و248 ألفًا و199 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بأن العدد الإجمالي لحالات الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 24 ألفًا و516 حالة وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 5259 متعافيًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و147 ألفًا و381 شخصًا.

العراق الصحة العراقية توضح كورونا الجرعة

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وائل لطفي

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