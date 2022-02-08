لمنعه عاطلين من التحرش بفتاة.. طلب التحريات في مقتل «شهيد الشهامة» بالسلام

تباشر نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة مع عاطلين إثنين، قتلا شابا عمره 22 عاما لمحاولته منعهم من التحرش اللفظي بفتاة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بالدفن، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان قسم شرطة السلام أول، قد تلقى بلاغا من أحد الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وآخر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وكشفت التحريات، أن المشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه، بسبب تحرش الطرف الاول بفتاة ومضايقتها فحاول الطرف الثاني منعهما فتعدوا عليه بسلاح أبيض فأسقطوا قتيلا.

