بعد شهر من وصوله مقديشو.. الرئيس الصومالي يعتمد أوراق السفير الأمريكي

تسلم الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، اليوم، أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة المعين حديثًا لدى الصومال “لاري أندريه”.

وأطلع “فرماجو” للسفير الجديد على التقدم الذي أحرزته الحكومة الفيدرالية في مجالات الأمن، وتأهيل الجيش، والإصلاح المالي، ومكافحة الفساد، وإعفاء الديون، وناقش الرئيس والسفير أندريه تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لاسيما تعزيز التعاون الاقتصادي والأمن ومكافحة الإرهاب والقضايا الإنسانية والتنمية.

الرئيس الصومالي و السفير الأمريكي

وهنأ الرئيس الصومالي، السفير لاري أندريه على تعيينه سفيراً فوق العادة ومفوضاً، وأكد مجدداً دعم الحكومة لإنجاز مهمته الدبلوماسية.

ومن جانبة شكر السفير الجديد “لاري أندريه”، الذي نقل تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس فرماجو، على الترحيب الحار الذي لقيه من قبل الحكومة الفيدرالية، وتعهد بالتزامه بتعزيز العلاقات والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

السفارة الأمريكية في الصومال

يذكر أنه في يناير الماضي، وصل سفير الولايات المتحدة الجديد لدى الصومال لاري أندريه إلى مقديشو، بعد نحو عام على تعيينه، بحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية.

وقال بيان من السفارة، يسعدنا أن نعلن وصول السفير لاري أندريه.

الرئيس الصومالي و السفير الأمريكي

وأضاف البيان أنه “حريص على العمل مع الشعب الصومالي وبلاده والحكومة الفيدرالية لدفع أهدافنا المشتركة لإحياء الصومال كدولة آمنة ومزدهرة وديمقراطية”.

ويصل السفير الجديد إلى الصومال وسط توترات سياسية بشأن الانتخابات التشريعية المستمرة في البلاد.

وسبق أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على من يعطلون الانتخابات، ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي في 18 ديسمبر 2020 على تعيين لاري إدوارد أندريه سفيرا للولايات المتحدة في الصومال خلفًا لدونالد ياماموتو، الذي يتولى المنصب منذ أكتوبر 2018.

وفي أبريل 2021، عين الرئيس الأمريكي جو بايدن لاري أندريه جونيور، وهو محارب قديم في البيت الأبيض.

وشغل أندريه سابقًا منصب سفير الولايات المتحدة في جيبوتي من نوفمبر 2017 إلى يناير 2021، حيث عمل أيضا سفيراً للولايات المتحدة في موريتانيا من 2014 إلى 2017.