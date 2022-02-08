الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة والري يبحثان تسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الفندقية والمراكب

وزيرا السياحةً والموارد
وزيرا السياحةً والموارد المائية خلال الاجتماع

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء،  بمقر وزارة الموارد المائية والري، الدكتورمحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين.

وبحسب بيان، بحث الوزيران سُبل تعظيم الاستغلال السياحي الأمثل لمنطقة القناطر الخيرية خاصة بعد أعمال التطوير التي نفذتها وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية، بالتزامن مع الافتتاح الوشيك لقصر محمد علي بشبرا، بعد انتهاء وزارة السياحة والآثار من مشروع ترميمه.

كما تطرق الاجتماع للتنسيقات المستمرة بين الوزارتين بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية سواء المطلة على نهر النيل أو البحرين المتوسط والأحمر، ومناقشة تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المراكب والمطاعم السياحية تيسيرًا على العاملين بالقطاع السياحي وتنشيطًا للحركة السياحية، وذلك في ضوء صدور قانون الموارد المائية والري الجديد، وموافقة مجلس النواب على قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وتوجه الدكتور خالد العناني بالشكر للدكتور عبد العاطي، على ما تقدمه وزارة الموارد المائية والري من دعم للقطاع السياحي، ومشيراً للتنسيق الدائم بين الوزارتين والذي ينعكس على خدمة وتنشيط القطاع السياحي، بما يعود بمردود إيجابي على العاملين في هذا القطاع الحيوي.

كما رحب وزير الري بوزير السياحة، مشيرًا إلى أهمية التواصل بين الوزارتين لمناقشة سبل التنسيق في الموضوعات  المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاع السياحي، والعمل على تسهيل الإجراءات وإزالة أي معوقات.

كما تم استعراض اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري والجاري إعدادها حاليًا في صورتها النهائية بعد التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تأتي تفسيرًا لنصوص أحكام قانون الموارد المائية والري الجديد.

الدكتورخالد العناني وزير السياحة والآثار وزير الموارد المائية الاتحاد المصري للغرف السياحية قانون المنشآت الفندقية والسياحية القناطر الخيرية

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