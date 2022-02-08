تجديد حبس عاطل متهم بسرقة متعلقات المواطنين في الزيتون

قرر قااضي المعارضات، اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطل 15 يومًا، لاتهامه بتكوين عصابة بالاشتراك مع اخر هارب تخصص نشاطها الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية وارتكاب 5 وقائع سرقة في منطقة الزيتون محافظة القاهرة.

تعود بداية الواقعة، عندما تقدم مواطن ببلاغ قال خلاله إنه أثناء سيره مع زوجته بمنطقة الزيتون فوجئ بدراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف سلسلة ذهبية كانت ترتديها زوجته ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته مبلغ مالى – فرد خرطوش.

وبمواجهته إعترف بخطف السلسلة بالإشتراك مع آخر بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة، كما أقر بتصرفهما فى السلسلة الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل مجوهرات) تم ضبطه، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وأن باقى المبلغ بحوزة المتهم الهارب.

وبتطوير مناقشته إعترف باشتراكه مع المتهم الآخر في تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة واضاف بارتكابهما (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى الصايغ المتهم.





