الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة المالية التونسية تبحث مع مدير مكتب صندوق النقد ملامح التعاون

سهام البوغديري
سهام البوغديري

بحثت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري مع المدير الجديد لمكتب صندوق النقد الدولي بتونس مارك جيرارد
ملامح التعاون القادم.
وذكرت وزارة المالية التونسية - في بيان- أن الجانبين بحثا ملامح التعاون القائم بين تونس وصندوق النقد الدولي وبرنامج العمل للفترة القادمة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 3 آلاف و495 شخصًا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيانٍ - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي، بلغ 6 ملايين و271 ألفًا و674 شخصًا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و621 ألفًا و275 شخصًا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و650 ألفًا و399 شخصًا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقًا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونًا و810 آلاف و15 جرعة، داعية المواطنين للتسجيل بالمنصة الصحية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.

 

تعاون لقاء وزارة برنامج المالية وزيرة دوق كتب العمل صندوق النقد الدولي النقد الدولي وزارة المالية مدير مكتب التونسية عمل تونسي صندوق النقد وزيرة المالية التونسية تونسية وزير صندوق وصندوق النقد الدولي وزيرة المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

اكتشاف مذهل.. العثور على تمثال مصرى قديم مصنوع من البرونز فى سقارة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

وفاة شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟