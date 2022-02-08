وزيرة المالية التونسية تبحث مع مدير مكتب صندوق النقد ملامح التعاون

بحثت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري مع المدير الجديد لمكتب صندوق النقد الدولي بتونس مارك جيرارد

ملامح التعاون القادم.

وذكرت وزارة المالية التونسية - في بيان- أن الجانبين بحثا ملامح التعاون القائم بين تونس وصندوق النقد الدولي وبرنامج العمل للفترة القادمة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 3 آلاف و495 شخصًا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيانٍ - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي، بلغ 6 ملايين و271 ألفًا و674 شخصًا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و621 ألفًا و275 شخصًا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و650 ألفًا و399 شخصًا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقًا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونًا و810 آلاف و15 جرعة، داعية المواطنين للتسجيل بالمنصة الصحية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.