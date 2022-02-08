انهيار منزل وتصدع 4 منازل أخرى أسيوط

انهار منذ قليل منزل بينما تصدع 4 منازل أخرى وذلك بمنطقة الجعفرية بنطاق حي غرب أسيوط، دون وجود خسائر في الأرواح أو معرفة سبب حدوث التصدعات حتى الآن.

كان قد تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارا من محمد بشير رئيس حى غرب يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين ببداية تصدع بعدد من المنازل بمنطقة الجعفرية بحى غرب.

وعلى الفور توجه بشير رئيس حى غرب وأحمد ثابت نائب رئيس الحى، وعبد الرحمن القرن مسئول الأزمات بالحى، إلى موقع البلاغ وقامو بالمعاينة المبدئية وتبين انهيار بعض أجزاء أحد المنازل وتصدع 4 منازل أخرى دون وجود أسباب ظاهرية.

وتم إخطار الحماية المدنية بقيادة العقيد إسلام زكريا وقسم شرطة أول أسيوط وشركة الكهرباء والمياه والغاز لفصل جميع المرافق كإجراء احترازى، وتم إخلاء جميع السكان من المنازل، تحسبا لأى انهيار مفاجئ، ومن ثم عمل كردون أمنى حول المنازل حماية للمارة.

وتمت المعاينة من الإدارة الهندسية وإعداد تقرير للعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التى ستتولى فحص المنازل غدا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنازل.

وناشد بشير جميع المواطنين من سكان المنطقة بعدم المرور حول الكردون الأمنى ضمانا لسلامة المارة بالشارع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الإدارة الهندسية.

وأمر اللواء عصام سعد بضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمتضررين وتقديم المساعدات المادية والعينية لهم.

وطالب محافظ أسيوط الإدارة الهندسية بسرعة إعداد تقرير مفصل بالواقعة، ومعرفة أسباب التصدعات وعرضها لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حرصا على سلامة المواطنين وأمنهم مع توفير كافة احتباجات الأسر المتضررة وحصر إعدادهم.

وناشد المواطنين باتخاذ الحيطة والحزر في التعامل بالمنطقة لحين إزالة المخاطر حرصا على حياتهم.