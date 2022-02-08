الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار منزل وتصدع 4 منازل أخرى أسيوط

انهيار منزل وتصدع
انهيار منزل وتصدع 4 منازل أخرى أسيوط

انهار منذ قليل منزل بينما تصدع 4 منازل أخرى وذلك بمنطقة الجعفرية بنطاق حي غرب أسيوط، دون وجود خسائر في الأرواح أو معرفة سبب حدوث التصدعات حتى الآن.

 

كان قد تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارا من محمد بشير رئيس حى غرب يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين ببداية تصدع بعدد من المنازل بمنطقة الجعفرية بحى غرب.

FB_IMG_1644270955529

وعلى الفور توجه بشير رئيس حى غرب وأحمد ثابت نائب رئيس الحى، وعبد الرحمن القرن مسئول الأزمات بالحى، إلى موقع البلاغ وقامو بالمعاينة المبدئية وتبين انهيار بعض أجزاء أحد المنازل وتصدع 4 منازل أخرى دون وجود أسباب ظاهرية.

FB_IMG_1644270897971

وتم إخطار الحماية المدنية بقيادة العقيد إسلام زكريا وقسم شرطة أول أسيوط وشركة الكهرباء والمياه والغاز لفصل جميع المرافق كإجراء احترازى، وتم إخلاء جميع السكان من المنازل، تحسبا لأى انهيار مفاجئ، ومن ثم عمل كردون أمنى حول المنازل حماية للمارة.

FB_IMG_1644270900198

وتمت المعاينة من الإدارة الهندسية وإعداد تقرير للعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التى ستتولى فحص المنازل غدا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنازل.

FB_IMG_1644270903794

وناشد بشير جميع المواطنين من سكان المنطقة بعدم المرور حول الكردون الأمنى ضمانا لسلامة المارة بالشارع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الإدارة الهندسية.

وأمر اللواء عصام سعد بضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمتضررين وتقديم المساعدات المادية والعينية لهم.

FB_IMG_1644270895391

وطالب محافظ أسيوط الإدارة الهندسية بسرعة إعداد تقرير مفصل بالواقعة، ومعرفة أسباب التصدعات وعرضها لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حرصا على سلامة المواطنين وأمنهم مع توفير كافة احتباجات الأسر المتضررة وحصر إعدادهم.

FB_IMG_1644270964974

وناشد المواطنين باتخاذ الحيطة والحزر في التعامل بالمنطقة لحين إزالة المخاطر حرصا على حياتهم.

اسيوط الحماية المدنية اجراءات المواطنين قسم شرطة محافظ أسيوط مساعدات التضامن الاجتماعي الإجراءات القانونية اللواء عصام سعد انهيار منزل شركة الكهرباء حي غرب أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

اكتشاف مذهل.. العثور على تمثال مصرى قديم مصنوع من البرونز فى سقارة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

وفاة شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟